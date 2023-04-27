Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу встретился с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ганом на 4-ом Совещании министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай».

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную. Министры также выразили готовность укреплять взаимодействие в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН, ШОС и другие.

Мурат Нуртлеу также встретился с секретарём парткома провинции Шэньси Чжао Идэ для обсуждения сотрудничества по транспортным вопросам и отметил открытие прямого авиасообщения между Сиань и Астаной.