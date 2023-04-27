Казахстанские депутаты приняли закон о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов.

Страна уже подписала Конвенцию в 2008 году, что обязывает ее обеспечивать защиту прав граждан с инвалидностью в соответствии с международными стандартами. Ратификация Факультативного протокола дает Комитету по правам инвалидов ООН компетенцию рассматривать жалобы от отдельных лиц или групп, утверждающих, что их права по Конвенции были нарушены.

Планируется, что реализация Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в РК до 2025 года будет завершена вторым этапом.