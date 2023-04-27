Казахстан и Корея продолжают укреплять взаимоотношения в правовой сфере

Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстана Бауыржан Акатаев провел консульские консультации с Директором по делам зарубежных корейцев и консульским вопросам Министерства иностранных дел Республики Корея Ким Минчхолем.

Сторонами были обсуждены вопросы защиты прав и интересов граждан двух стран, а также актуальные аспекты текущих казахстанско-корейских отношений в правовой сфере.

В частности, исходя из взаимной заинтересованности в регулировании процессов привлечения и использования рабочей силы с учетом ситуации на рынке труда, корейская сторона выразила готовность начать переговорный процесс по привлечению казахстанской рабочей силы в рамках системы трудоустройства иностранцев.

По итогам переговоров стороны выразили готовность провести следующее заседание в Астане.