Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на ХХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

В своей речи, среди прочего, он отметил, что тесное переплетение традиций – это бесценное достояние казахстанцев и уже стало национальным брендом.

«Эта уникальная идентичность, выдержав испытание временем, стала ядром общественного самосознания. «Единство в многообразии», «Мы разные, но мы едины» – это не лозунги, а сама суть нашей повседневной жизни. В этом году начало священного месяца Рамазан пришлось на дни празднования Наурыз. Оказались близко даты празднования Пасхи и Ораза айта. И в этом я вижу особый символизм. В дни поста Ораза верующие, как правило, много говорят о незыблемых нравственных ценностях, высказывают друг другу добрые пожелания», — сказал Президент.