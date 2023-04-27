Депутат Мажилиса Альберт Рау подчеркнул важность развития страны в части расширения возможностей казахстанцев.

«Процесс политических реформ, расширение прав и свобод граждан, создание равных возможностей для всех продолжается. Казахстан, уверенно подавая пример другим, движется по пути усиления контроля общества над властью, хотя во многих странах Востока и Запада мы видим совершенно иное. Мы последовательно расширяем возможности граждан», — сказал Альберт Рау на пленарной секции XXXII сессии АНК.

По его словам, очередной законопроект, поступивший к нам в Мажилис – это законопроект о местном самоуправлении, разработанный по поручению Главы государства, должен расширить возможности граждан участвовать в решениях вопросов на местах и усилить роль маслихатов, как органов самоуправления.