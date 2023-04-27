ЧС-ники провели пожарно-тактические учения в одном из развлекательных центров

В 9.00 утра на пульт «101» поступил звонок о пожаре в одном из развлекательных центров города. Возгорание произошло на 5 этаже. Таков сценарий пожарно — тактических учений ЧС-ников.

По плану огнеборцам нужно было оперативно ликвидировать пожар и вывести людей из горящего здания. Спасатели приехали в течение 5 минут, установили две 31-метровые автолестницы.

АДИЛЬ СПАЕН , начальник отдела службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— На условный пожар были задействованы силы, средства городских подразделений в количестве 60 человек, 9 единиц техники, из них — две специальных автолесницы. На учения были привлечены силы, средства взаимодействия, органы полиции, а так же «Горгаз», скорая медицинская помощь.

Пожар удалось потушить меньше чем за час. ЧС-ники эвакуировали 6 человек.

АЗАТ САМАТОВ, заместитель начальника специализированной пожарной части №1:

— На сегодня были проведены пожарно-тактические учения на объекте «Тайга». Цель данного учения — готовность дежурной смены пожарных подразделений, быть готовыми к таким сложным задачам. Данные учения, как я говорил, повышает уровень боеготовности подразделений нашего города. Учения проводятся каждый месяц на сложных и крупных объектах.

В администрации развлекательного центра отмечают, что пожарные действовали оперативно.

ОЛЕГ МОГИЛЬНЫЙ, руководитель развлекательного центра «Мадагаскар»:

— Эти учения у нас проводятся уже 3 раз. Они очень полезны, ввиду того, что объект «Мадагаскар» является очень сложным объектом по большому количеству посещаемости. Посетители — дети, поэтому мы привлекаем пожарных, и они относятся к этому с пониманием. Заодно проверяем все наши противопожарные средства, то есть гидранты, рукава, чтобы все было в рабочем состоянии, противопожарная сигнализация, речевое оповещение, чтобы всё это работало.

С начала года ЧС-ники провели 4 пожарно-тактических учения.

Камилла Карим

