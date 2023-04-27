Чипирование кошек и собак станет обязательным в Казахстане

Обучающий семинар по работе с информационной системой «TANBA» прошёл в областной управлении ветеринарии. Эта платформа нужна для учёта домашних кошек и собак. Пригласили на семинар сотрудников приютов для животных и ветеринарных клиник, а также активистов и зоозащитников. С 1 сентября в Казахстане начинают действовать правила, по которым владельцы домашних животных обязаны будут чипировать своих питомцев.

ЖАНАТ АМИРЖАНОВ, руководитель управления ветеринарии СКО:

— Если животное потеряется, по чипу с помощью сканера смогли найти владельцы. Будет база «TANBA», где будет указан номер животного, данные владельца.

Есть случаи, когда хозяева выбрасывают питомцев на улицу. Если животное было чипировано, безответственного владельца быстро найдут. Проводить чипирование будут в ветеринарных клиниках области.

ОЛЕГ ЧЕРНЕНКО, представитель ветеринарной клиники:

— Процедура проходит безболезненно. Просто ставится укол под кожу, как обыкновенная прививка. Животное ничего не ощущает. Чип размером со спичечную головку.

Чипировать кошек и собак владельцы будут за свой счёт. Для социально уязвимых категорий граждан услуга будет бесплатной.

Айгерим Хамзина

