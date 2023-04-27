7 нетрезвых водителей задержали за сутки полицейские

Участковые инспекторы, ювенальная полиция, патрульные — сотрудники этих подразделений несут службу под открытым небом, в любое время суток и при любой погоде. В канун майских праздников стражи порядка усиливают свою работу. С 26 апреля проводится ОПМ «Правопорядок». За сутки выявили 500 различных административных правонарушений, свыше 90 — семейно-бытовые отношения, 40 — мелкое хулиганство. За управление автотранспортом в нетрезвом состоянии за сутки задержано 7 водителей. Также выявлено 40 нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов.

Диана Салихова

