630 североказахстанцев подали заявление на банкротство. Большей части из них в этой услуге отказали. Эти данные журналистам озвучала представитель департамента государственных доходов на брифинге в региональной службе коммуникаций.

ГУЛЬНАРА КАДЫРБЕКОВА, руководитель управления департамента государственных доходов по СКО:

— Принято 91 заявление, отказано 427 заявлений, на рассмотрении 112 заявлений. Наибольшее количество приходится на г.Петропавловск — более 349 заявлений, также по районам: Кызылжарский — 63, Айыртауский — 52, Г.Мусрепова — 24 заявления. В основном заявления поступают через портал электронного Правительства eGov.kz, а также через мобильное приложение e-Salyq Azamat.

По закону статус «банкрота» присваивают тем, у кого долг перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами не превышает 5,5 млн тенге или просрочка по оплате долгов превышает 12 месяцев. Кроме того …

ГУЛЬНАРА КАДЫРБЕКОВА, руководитель управления департамента государственных доходов по СКО:

— Отсутствует имущество, в том числе совместно нажитое в браке. Обязательное условие — проведение процедуры урегулирования с банками и МФО по долгам. Также проводим проверку на соответствие указанным критериям, проводится в автоматическом режиме путем сверки с электронными базами данных, регистрирующих государственных органов, банков и кредитных бюро. По предварительным данным уже выявлено, что отдельные граждане не могут претендовать на банкротство по следующим причинам: имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев, есть имущество у должника или его супруги, отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО.

Заявление на банкротство в Казахстане начали принимать с 3 марта. Такой возможностью воспользовались более 47 тысяч человек.

Алишер Ашимов

