Вопросы физической подготовки курсантов обсудили преподаватели Академии НГ РК

Республиканский научно-теоретический семинар Академии Нацгвардии прошёл в Петропавловске. На повестке дня — вопросы совершенствования физической подготовки курсантов и их обучения. По словам спикеров, этому есть целый ряд решений. Одно из них — внедрение информационных технологий.

РУСЛАН МУЛЬДИНОВ, преподаватель Академии НГ РК:

— Функциональные возможности современных компьютерных технологий значительно опережают их применение в учебном процессе, в частности, в физической культуре. Данная технология была применена мной уже на открытом занятии. В ходе всего курса физической подготовки и спорта в Академии НГ можно выделить несколько этапов освоения учениками спортивно-компьютерных умений и навыков.

Визуальный, технический и аналитический. По словам Руслана Мульдинова, эти этапы позволят курсантам повысить эффективность тренировок посредством самоанализа. Этого мнения придерживается Даниил Хакаю. Образование военнослужащих ежегодно должно совершенствоваться, особенно, когда для этого есть все возможности, считает парень.

ДАНИИЛ ХАКАЮ, курсант 3 курса Академии НГ РК:

— С каждым годом требования, предъявляемые к физической подготовке военнослужащих, возрастает. Поэтому мы обязаны применять более инновационные методы для повышения качества и физической подготовки военнослужащих. В нашей Академии проводится большая работа по повышению этого качества. Регулярно проводятся конкурсы по научным работам и различные виды соревнований.

В семинаре приняли участие учёные, аспиранты, преподаватели высших учебных заведений, начальники физической подготовки и спорта воинских частей. Конференция проходила в онлайн-режиме.

Алишер Ашимов