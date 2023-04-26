В СКО расследуют 3 случая производственных травм с летальным исходом

Переломы, ожоги, падения с высоты, отравление угарным газом. Такие травмы получали североказахстанцы прямо на рабочем месте. В некоторых случаях трагедия происходила по вине самого работника, но часто причиной становилось и халатное отношение работодателя. Как обезопасить североказахстанских трудЯщихся? Об этом говорили на встрече, которую организовали инспекторы труда и профсоюзные организации. С начала года в СК произошло 3 несчастных случая на производстве. Помимо этого, ещё 3 расследуются специальной комиссией.

АЗАТ КУШЕРБАЕВ, руководитель отдела государственной инспекции труда СКО:

— В данный момент расследуется падение с высоты пострадавшего в ТОО «Петропавловский завод металлоконструкций». Работник мостового крана упал с высоты. Высота примерно 8 метров.

К сожалению, выжить 58-летнему крановщику не удалось. Погиб и кочегар в Кызылжарском районе. Он растопил печь и отравился угарным газом. Буквально, заснул и не проснулся. Не удалось выжить и работнику, который трудился на стройке 9-этажного дома.

АЗАТ КУШЕРБАЕВ, руководитель отдела государственной инспекции труда СКО:

— На работника упала оконная рама и сразу летальный исход. В данном случае не было трудовых отношений. Это тоже будет указано в акте о расследовании, что он незаконно там работал. По закону с 1 дня работы обязательно заключается трудовой договор.

Инспекторы труда призывают североказахстанцев и работодателей заключать трудовые договоры. Это гарантия своевременной зарплаты, отчисления выплат, отпускных и страховка во время несчастных случаев. Также на собрании отметили, что работодатель по закону обязан предоставить безопасные условия труда. Один из примеров здесь завод имени Кирова. Там работает 4 технических инспектора, которые следят за условиями работы 500 заводчан.

ПАВЕЛ ЗАИКА, технический инспектор АО «Завод им. С.М.Кирова»:

— Предотвращаем несчастные случаи. Промасленная ветошь, кто-то не использует спецодежду, может быть зачистка без очков у слесарей на токарных работах. Следим, чтобы не попала стружка в глаз. Чтобы в спецобуви ходили, чтобы не было никаких повреждений.

Также на встрече заслушали представителей предприятий, на которых ранее были несчастные случаи. Они рассказали, какую проделали работу, чтобы впредь не допустить производственных травм. Собрание приурочили к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.

Айгерим Хамзина

