В Петропавловске почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

37 лет прошло со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. На ликвидацию последствий страшной аварии отправили порядка 4,5 тысяч наших земляков. Сегодня в области живут около 200 свидетелей тех событий. Акатжан Арыков приехал в зону бедствия после эвакуации населения. Там он полгода занимался дезактивацией, проводил разведку.

АКАТЖАН АРЫКОВ, председатель областного ООИ «Союз Чернобыль»:

— Каждый мужчина должен отдать долг Родине. Это я вместе с другими юношами и делал. Воспоминания о том времени останутся со мной навсегда.

Сквер, где находится памятник жертвам ядерных катастроф, открыли в октябре 2011 года. Архитектурная композиция в виде парящих журавлей символизируют души тех, кто пострадал от техногенных аварий. Горожане приходят сюда, чтобы почтить память участников событий в Чернобыле и других катастроф.

АСХАТ ТУЛЕПБЕРГЕНОВ, председатель ОО «Семей полигон СКО»:

— Сегодня мы вспоминаем и говорим о тех, кого не стало во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Это трагедия, о которой невозможно забыть. В 18 лет я попал на Семипалатинский полигон, своими глазами видел взрывы. За 42 года его работы там отслужили в армии около 600 североказахстанцев.

Чтобы минимизировать ущерб катастрофы, нужны были рабочие руки, поэтому в Чернобыль отправлялись не только военные, но и гражданские. Те, кто находился в эпицентре аварии, оставили там свое здоровье, а многие и жизни.

Дарья Пышмынцева