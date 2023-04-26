В Министерстве инфраструктурного развития Казахстана поставили задачу обеспечить сельские населенные пункты генеральными планами и проектами детальной планировки. Эти мероприятия закреплены в концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы.

В ходе заседания Парламента вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Азамат Бейспеков сообщил, что для населенных пунктов в Казахстане с численностью населения свыше 5 тысяч человек разрабатываются генеральные планы, совмещенные с проектами детальной планировки. А для населенных пунктов с численностью населения менее 5 тысяч человек разрабатываются схемы развития и застройки.

Он также отметил, что низкая обеспеченность генеральными планами наблюдается в четырех областях Казахстана.