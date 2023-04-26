В Ассамблее народа Казахстана провели более 20 исследований в межэтнической сфере.

На пленарном заседании XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева рассказала о роли Ассамблеи в медиационных процессах.

Она отметила, что Ассамблея на своем уровне участвует в защите прав граждан, принимая активное участие в медиационных процессах. В прошлом году были рассмотрены порядка 10 тысяч обращений, 70% из которых были разрешены на стадии правовой консультации, по всем заключены медиативные соглашения.

Балаева также подчеркнула, что впервые в истории сформирован институт этномедиаторов, а в регионах проведено 22 тренинга, где обучение прошли 800 человек. В 2022 году было проведено 20 исследований в межэтнической сфере, а в регионах провели работы выездные мониторинговые группы.