В Аккайынском районе на озере Теренколь произошел замор рыбы. 25 апреля туда выехали члены рабочей группы, в состав которой вошли экологи, специалисты Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, эксперты управления природных ресурсов и регулирования природопользования и другие специалисты. Для проведения исследований из озера взяты пробы воды, а также отобраны тушки погибшей рыбы. Результаты будут на следующей неделе.

ИЛЬДАР КАКИМОВ, руководитель отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства:

— 25 апреля 2023 года посредством WhatsApp получена информация о гибели карася на озере Теренколь. Предварительной причиной гибели является мелководное промерзание водоема. О результатах исследования будет сообщено дополнительно. Ранее на этом озере замор рыбы не происходил.



Дарья Пышмынцева