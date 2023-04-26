Скидки на обувь и куртки действуют на ярмарке белорусской обуви

Столбик термометра последние дни показывает +20,+25 градусов. Самое время переобуться в летние босоножки. За ними на ярмарку белорусской обуви пришла Александра Могильная.

АЛЕКСАНДРА МОГИЛЬНАЯ, жительница г.Петропавловска:

— Я решила сюда сегодня прийти, потому что всего 5 дней вроде будет ярмарка. У меня уже ножка старая, поэтому надо мягкую обувь, широкую.

Вся обувь здесь, в основном, на проблемные ноги — широкая стопа, выступающая косточка, высокий подъём.

ЭДУАРД ГАВРИЛЯК, менеджер по продажам:

— Приезжаем к вам уже не первый раз. Люди нас знают. Идут за качеством, за доступной ценой. Вся наша обувь из кожи, подошва полиуретановая. Большой выбор обуви как по моделям, так и по цветам. Размерный ряд у нас женский — с 36 по 44, мужской — с 40 по 49 размеры.

Подобрать здесь можно и зимнюю обувь. Сейчас на неё действует 30% скидка. Сниженные цены здесь и на весенние куртки — скидка от 20% до 50%.

ЭДУАРД ГАВРИЛЯК, менеджер по продажам:

— Также у нас проходит ярмарка курток, дублёнок и пуховиков из Владимира. Имеется большой выбор как по моделям, так и по цветам. Наполнитель — лебяжий пух, биопух и верблюжья шерсть. Нейлоновое покрытие не даст промокнуть в дождливую погоду.

Ярмарка продлится до 30 апреля. Приобрести желаемую модель можно по адресу ул. Жабаева, 82А, здание теннисного центра, вход с торца. График работы — с 10:00 до 19:00, без выходных.

Диана Салихова