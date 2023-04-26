Республиканский турнир по боксу стартовал в Петропавловске

В школе бокса им.Камиля Сафина стартовал республиканский турнир по боксу «Жас улан» среди кадетов. Соревнования посвятили памяти заслуженных тренеров.

МАРАТ АБУЛГАЗИЕВ, вице — президент федерации бокса СКО:

— Проводится не первый раз. Это один из главных турниров. Приезжает всегда много спортсменов. В этот раз приехали из 8 регионов. Ну, не так уж много участников, 70 человек, все титульные боксёры. Караганда, Павлодар, Уральск, Алматы — достаточно серьезные города.

После торжественного открытия турнира на ринг вышли боксёры из Караганды и СКО. Наш регион представляет Денис Дробышев. Весовая категория — 50 килограммов. Бой для него выдался ярким и лёгким, говорит спортсмен.

ДЕНИС ДРОБЫШЕВ, боксёр, СКО:

— Я занимаюсь боксом 6 лет. Выиграл я, характер помог. Тренер меня настроил быть первым. Ну, соперник был несложный.

В следующем бою лидирует парень в синем костюме. Карагандинец Нурали Батырбек нанёс сопернику точные удары и вышел с ринга победителем.

НУРАЛИ БАТЫРБЕК, боксёр, г. Караганда:

— В целом этот бой я выиграл благодаря упорству и характеру. Я не использовал свой коронный удар, так как соперник был слабее меня. Во второй встрече я обязательно воспользуюсь им.

Соревнования будут идти 4 дня. Победителей наградят кубками и медалями, некоторым боксёрам присвоят специальный спортивный разряд — кандидат в мастера спорта.

Камилла Карим