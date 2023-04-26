Преимущества проекта «Говорящие стены» обсудили педагоги дошкольного образования

Каждого, кто заходит в группы детского сада «Нур бобек», привлекают внимание дизайн и оформление стен. На них — различные прищепки, полоски, крючки, рисунки. В общем, все те информационные знаки, которые воспитатели используют в образовательном процессе. На полу геометрические фигуры, что также немаловажно. Занимаются здесь в рамках проекта «Говорящие стены». Дети быстро понимают сказанное и увиденное в движении. Всё, что на стенах, развивает у детей прежде всего мелкую моторику, логическое мышление.



ИННА МУРАВЬЁВА, воспитатель яслей — сада «Нур бобек»:

— С октября прошлого года мы начали заниматься по этой программе «Говорящие стены» и вместе с детьми проводили такие мастер -классы. Сами готовили эти «говорящие стены». Детям очень интересно, они с удовольствием вырезали, помогали нам, клеили, да и нам самим это было интересно. В процессе подбирали все из подручных средств, подбирали материал, цвета, чтобы это было для детей наглядно, красиво.

К примеру, в этой группе сейчас в игровой форме с использованием такой «живой стены» дети изучают космос на двух языках. В другой группе детишки активно узнают о животных.

О преимуществах проекта «Говорящие стены» и о том, как по нему работать, педагоги дошкольного образования рассказали своим коллегам из других детских садов на практико-ориентированном семинаре. Ясли-сад «Нұр бөбек» — один из трех городских дошкольных учреждений, где внедрили эту программу в конце прошлого года.

АЛМА КУЖРАКАЕВА, заведующая яслями -садом «Нур бобек»:

— Семинар организован в рамках реализации проекта новых технологий для нового поколения «Формы и способы использования «говорящих стен» в дошкольной организации». Проект совместный — между «Орлеу» по СКО и городским отделом образования. Педагогический коллектив сегодня продемонстрирует для наших гостей организованную деятельность использования данной технологии. И хочу сказать, что на практике мы убедились в эффективности и интересе данной технологии не только у детей, но и педагогов.

ЛЕЙЛА АЛЬМАГАМБЕТОВА, директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» по СКО:

— Эту методику привезли из Эстонии, во время стажировки мы её увидели. И сейчас происходит трансформация предметно-пространственной среды детских садов, в том числе и яслей -сада «Нур бобек». В этом проекте находятся детские сады «Балдаурен», «Айголек» и «Моншак» Есильского района. Воспитатели этих садов не просто украшают стены красиво, это именно дидактический сборник различных материалов, который соответствует учебной программе.

Всего в семинаре приняли участие 35 воспитателей из городских и районных детских садов.

Камилла Карим



