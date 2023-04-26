ОПМ «Автобус» проводят полицейские

С 26 апреля в области стартовала операция «Автобус». Цель — укрепление безопасности общественного транспорта. С раннего утра стражи порядка проверили, как проводится предрейсовый осмотр автобусов и медицинский осмотр водителей. Затем начались проверки на линии. Наличие правоустанавливающих документов, включая страховой полис на пассажиров, техническое состояние транспортных средств, в том числе наличие огнетушителей и молотков — в зоне внимания все аспекты безопасности людей. В целом контроль, осуществляемый перевозчиком, не вызвал нареканий. Стражи порядка подчёркивают, что безопасность пассажиров общественного транспорта — одна из постоянных линий работы.

РАИЛЬ ГАЛИЕВ, старший инспектор управления МПС ДП СКО:

— По итогам 3 месяцев т.г. на территории нашей области ДТП с участием пассажирского транспорта не зарегистрировано. Департаментом полиции проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений со стороны водителей пассажирского транспорта.

Анна Потеряева