Олимпида по программированию прошла в НИШ Петропавловска

Городская олимпиада по программированию прошла в Назарбаев Интеллектуальной школе. В первом этапе участие приняли более 100 учащихся из 13-ти школ Петропавловска. Из них половина, набрав наибольшоее количество баллов, прошли в следующий тур.

ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ, учитель информатики НИШ г. Петропавловска:

— Цель нашей олимпиады — мотивировать школьников к программированию. Ведь в этом направлении у нас очень мало конкурсов и олимпиад. Наша цель — мотивировать не только учеников нашей школы, но и других. Для учеников NIS это дополнительная возможность проверить свои знания и узнать, на каком уровне они находятся.

Школьники выполняли единые задания по уровням сложности, оценивало жюри их по возрастным группам. В этом году много новичков в сфере программирования.

— Мне понравилось участвовать в олимпиаде. В дальнейшем буду и дальше участвовать в таких мероприятиях.

— Для меня это было первым опытом. Я рада что приняла участие в олимпиаде, применила свои навыки, показала все возможности. В дальнейшем планирую участвовать в подобных проектах.

13 школьников взяли призовые места. В следующем году в Назарбаев Интеллектуальной школе проведут областную олимпиаду.

Алишер Ашимов