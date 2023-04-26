Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров представил комплекс мер по контролю и снижению инфляции. Из 67 мероприятий, 20 уже исполнены, а оставшиеся 47 будут реализованы в 2023 и 2024 годах. Также было выработано 46 новых мер для увеличения объемов производства.

В рамках этого комплекса мер будут переформатированы стабилизационные фонды, начнется реализация проекта «Ауыл Аманаты», создадут новые молочно-товарные фермы, будут реализованы импортозамещающие проекты.

Кроме того, будут проработаны новые транспортные маршруты, увеличена доля отечественных перевозчиков и проведены еженедельные сельскохозяйственные ярмарки.