Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработана Концепция развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности РК

Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработана Концепция развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2023-2029 годы.

Концепция направлена на создание условий для снижения энергоемкости ВВП Казахстана путем сокращения потребления и неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Ожидается, что реализация концепции повлияет на снижение удельного расхода энергоресурсов на производство продукции в приоритетных секторах промышленности, снижение энергопотребления в бюджетном секторе, ЖКХ и транспортном секторе.