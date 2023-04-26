Конференция в честь 130-летия М.Жумабаева прошла в Есильском районе

«Магжан передаст наши слова будущим поколениям», — так дальше сказал герой фильма. Магжан Жумабаев и его творчество для современного Казахстана — это наследие, которые мы должны бережно хранить. Сегодня его стихи находят такой же отклик, как и много лет назад. Теперь они льются из уст молодого поколения.

На сцене школьники, занявшие призовые места в конкурсе, посвященном 130-летию Магжана Жумабаева. Одна из них — Аружан Ерсайын из села Тауагаш. Она читает стихотворение «Кто я?». Сама Аружан тоже творческая личность. На её счету 15 собственных произведений.

АРУЖАН ЕРСАЙЫН, жительница с.Тауагаш, Есильский район:

— Недавно я заняла 2-е место в конкурсе, посвященном 130-летию Магжана Жумабаева. Я знаю 30 стихотворений Магжана. Его стихи легко запоминаются. Также сама пишу. Я начала сочинять стихи с 5-го класса. Часто посвящаю их поэтам.

Сегодня в районном Доме культуры проходит конференция, посвященная юбилею знаменитого поэта. Приветствовал участников встречи аким Есильского района Медет Оспанов.

МЕДЕТ ОСПАНОВ, аким Есильского района:

— Почему мы особо отмечаем юбилей? Потому что он — наш земляк. Он родился в районе М.Жумабаева. Внёс большой вклад в становление независимости казахского народа. И сегодня каждый, кто присутствует здесь, дети, вы должны понять, какой след вы оставите, каких высот вы достигнете. Каждый из нас. Что мы подарим следующим поколениям?

Конференция охватила людей разных возрастов, профессий. В зале — школьники, учителя, музейные работники.

ГАЛИНА ПОПОВА, директор историко-краеведческого музея Есильского района:

— В нашем районе такая конференция проводится в первый раз. Она более обширная, охватывает все слои населения. Проводится она не только для нашей молодёжи. В ней примут участие представители старшего поколения. Потому что среди всех поэтов мирового значения Магжан Жумабаев удостоен высокого звания. Долгое время, когда архивы были засекречены, произведения М.Жумабаева с трудом можно было найти. В последнее время не только в юбилейные даты, а каждый год издаются интересные книги о М.Жумабаеве. В библиотеке района часто поступают новые произведения. Их с большим удовольствием читаю я, читают мои родные и, конечно, наша молодежь.

А какое значение для юных североказахстанцев имеет Магжан Жумабаев, можно увидеть на их рисунках. На выставке также представлены экспонаты из музея — документы, фотографии, медали.

Диана Салихова