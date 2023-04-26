Казахстан планирует инвестировать 2,8 трлн тенге в развитие АПК для решения вопроса импортозамещения.

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заявил о планах увеличить количество инвестиционных проектов в сфере АПК страны до 900 к 2026 году на общую сумму 2,8 трлн тенге.

В ходе заседания Правительства Ербол Карашукеев отметил, что дополнительная потребность в финансировании составляет 300 млрд тенге на 2024-2025 годы. В 2023 году запланирована реализация 291 проекта на сумму 536,2 млрд тенге, включая проекты по производству продуктов питания, животноводству, растениеводству и переработке сельскохозяйственной продукции.