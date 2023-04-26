46 уведомлений на снижение цен получили предприниматели от антимонополистов в 2022 году

46 уведомлений на снижение цен отправили предпринимателям антимонополисты в 2022 году. Из них 95% бизнесмены исполнили в полном объёме. Эти данные озвучили на брифинге в региональной службе коммуникаций.

МАРЛЕН ХАМЗИН, руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по СКО:

— В адрес ТОО «Кант-СК» и ИП «Козлова Н. А.» внесены уведомления о наличии признаков нарушения, выразившиеся в установлении и поддержании цен на сахар. Уведомления исполнены в полном объеме, ТОО «Кант СК» цена снижена на 6% — с 333 тг до 313 тг, ИП «Козлова Н.А.» цена снижена на 5 % — с 333 до 316 тг.

Такое же уведомление получили ещё 3 товарищества. Им пришлось снизить цену на отруби. К примеру, раньше ТОО «Беркат» тонну продукции реализовывало по 70 тысяч тенге. Теперь эта стоимость составляет 57 тысяч. Кроме того, в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции провели ряд других расследований.

МАРЛЕН ХАМЗИН, руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по СКО:

— Завершено 2 расследования по фактам нарушения, выразившиеся в заключении участниками конкурсов картельного сговора, повлекшего искажение итогов конкурсов государственных закупок по поставкам медицинского оборудования в отношении ТОО «РА», а также по закупкам услуг проведения экспертизы семян в отношении ТОО «ЗерноАгроЭксперт». В настоящее время идут судебные разбирательства. Кроме того, департаментом завершено 2 расследования в отношении оптовых реализаторов яйца куриного первой категории ТОО «Фирма «Алекра» и ТОО «Адель Кус» по признакам нарушения в части установления и поддержания цен.

По результатам проверки вышеуказанные субъекты рынка привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Общая сумма наложенных взысканий составила 132 милиона тенге.

Алишер Ашимов

