В Петропавловске с 1 мая маршрут 22М прекратит свою работу из-за нерентабельности

В Петропавловске с 1 мая маршрут 22М прекратит свою работу. Это связано с его нерентабельностью, объяснила председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз» Галина Семёнова. Она добавила, что маршрут должны были сократить ещё год назад, но решение было отложено, чтобы ещё раз убедиться в его целесообразности.

ГАЛИНА СЕМЁНОВА, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Маршрут действительно с самой низкой рентабельностью, в сравнении с другими маршрутами. В выходные дни на данном маршруте практически нет пассажиропотока. Т.е. доходная часть маршрута не только не позволяет выплату заработной платы водителям, а даже не хватает средств на топливо.

С этой проблемой хорошо знаком Юрий Сиваш. Работать водителем на маршрут 22 М мужчина пришел несколько лет назад. На его глазах количество пассажиров начало уменьшаться.

ЮРИЙ СИВАШ, водитель маршрута 22М:

— В последнее время пассажиропоток слабый стал. Не хватает на солярку, чтобы заправиться. Цены на запчасти поднимаются, машину надо обслуживать. За минимальную оплату не особо кто-то хочет работать. Поэтому бывало такое, что автобусы стояли, т.к. водителей нет. Соответственно, люди недовольны. Это понятно, потому что интервалы, автобус долго ждут.

После того, как маршрут 22М прекратит свою работу, для удобства пассажиров изменятся схемы двух действующих маршрутов.

ГАЛИНА СЕМЁНОВА, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Будет изменена схема маршрута движения 24. Автобус будет начинать свое движение, начиная от озера Пестрого, района ДСР бывшего, затем через мясокомбинат, через аквапарк и на вокзал. Маршрут 24 позволить обеспечить новый рынок ЦОТ пассажиропотоком. Чтобы обеспечить наших пассажиров с ПЗТМ транспортом, мы частично изменим схему маршрута №27. Он будет ходить по прежней схеме, но с заездом на завод. Я думаю, мы упорядочим движение транспорта, улучшим качество обслуживания пассажиров.

По словам Галины Семёновой, если транспорта после оптимизации маршрута 22М будет не хватать, на линию выйдут дополнительные автобусы. На сегодня в областном центре действуют 19 маршрутов, на линию выходят порядка 160 единиц пассажирского транспорта.

Дарья Пышмынцева