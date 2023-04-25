Сын артиллериста Жанбатыр Сартаев рассказал о боевом пути отца

Доктор медицинских наук, профессор, академик военных наук Казахстана и России Жанбатыр Сартаев с большой любовью, уважением и трепетом вспоминает своего отца. В этом году 3 апреля прошло 120 лет со дня его рождения. В годы Великой Отечественной в возрасте примерно 37 лет Нуртай Сартаев ушел на фронт.

ЖАНБАТЫР САРТАЕВ, доктор медицинских наук, профессор, академик военных наук РК и РФ:

— Мой отец родом из Пресновского района, села Орталык. Родился он там в 1903 году в крестьянской семье. Отец его тоже из этого аула. Они жили в нем до 1941 года. Он ушел воевать. Служил в разных частях. Но в основном он служил на 1-ом Украинском фронте в 200 артиллерийском полку. Он был безграмотный, но физически очень здоровый, поэтому его назначили заряжающим. Он прошел всю войну, Курско-Орловскую дугу , участвовал в защите Сталинграда, Курска, дошел до Берлина. Имеет много наград от государства, более 20 наград.

Это Орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За освобождение Австрии», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта» и другие. Жанбатыр Сартаев бережно хранит информацию о боевом пути отца. Какую-то ее часть, например, наградной лист профессор нашел в России. После войны Нуртай Сартаев вернулся жить в родное село, помогал поднимать колхоз. Большие должности не вызывали у него интереса. Герою военного лихолетья больше нравилось работать на земле, а не в кабинете. Нуртай Сартаев не любил рассказывать о том, что ему пришлось увидеть и прочувствовать, пока он был на войне.

ЖАНБАТЫР САРТАЕВ, доктор медицинских наук, профессор, академик военных наук РК и РФ:

— Дети мы были, отца будили с вопросами о войне. А он говорил, что лучше этого не вспоминать. Он эту тему не любил. Но у него был один единственный друг во время войны с фамилией Потапов, и он говорил про него много. Он рассказывал, что они вместе служили. Его в школе, в совхозе уважали, на всех мероприятиях он сидел за столом и занимал достойное место. Уважение было среди молодежи.

Нуртай Сартаев вместе с супругой Бопей воспитали шестерых детей — троих сыновей и столько же дочерей. Его сын рассказал, что отец привил им любовь к труду и родной земле. Нуртай Сартаев умер в 1986 году, когда ему было 83 года. Ветерана Великой Отечественной войны похоронили в селе Орталык. В 2019-м аул упразднили. У Нуртая Сартаева осталось больше 30 правнуков. Воспоминания о его непростом жизненном пути передаются из поколения в поколение.

Дарья Пышмынцева