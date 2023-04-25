Первое место на соревнованиях по снайперской стрельбе занял полицейский из СКО

Офицера полиции Саята Илюбаева поощрили за первое место на республиканских соревнованиях по снайперской стрельбе «Алтын мерген — 2023». Сотрудник правоохранительных органов вернулся победителем из г. Павлодара. Там собрались более 80 участников из 12 команд департаментов полиции областей и специальных структур. К слову, это уже вторая победа североказахстанских полицейских на таком турнире в этом году. В прошлый раз они стали лучшими в состязаниях по практической стрельбе в г. Алматы.

Камилла Карим