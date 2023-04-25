Мастер-класс по приготовлению национальных блюд провели в ВСЭК

Мастер-класс этно-фьюжн «Кухня без границ!» по приготовлению национальных блюд провели студенты ВСЭК для этнокультурных объединений. Казахские барамышки, немецкий штрудель, армянский и белорусский овощной салаты, а также «мясо в горшочке» по-русски — таков выбор блюд.

АНАР КАРШАЛОВА, руководитель отдела общественно-массовых мероприятий КГУ «Қоғамдық келісім»:

— Современная казахстанская кухня включает в себя не только традиционные казахские блюда, но также полюбившиеся блюда немецкой, русской, татарской, уйгурской кухонь. В этом и есть особенность нашего многонационального Казахстана. Проводим в рамках празднования Дня единства народа Казахстана. Это уже не первый раз. Неоднократно мы уже проводили данное мероприятие.

В мастер-классе приняли участие 10 студентов. В их рядах — студентка 3 курса Елизавета Яминская. Девушка с детства любит готовить и хотела развиваться именно в этой сфере. Посещала немало курсов и мастер-классов. Там можно узнать много тонкостей, которые потом пригодятся в работе, говорит Елизавета.

ЕЛИЗАВЕТА ЯМИНСКАЯ, студентка ВСЭК:

— Сегодня мы участвовали в мастер-классе и готовили говядину духовую. Нам понадобилось запечь овощи: картофель, перец, морковь и лук, а также приготовление мяса. На приготовление горшочков ушло не так много времени — 30-35 минут. Осталось время на запекание. Также мы приготовили томатный соус, которым залили мясо и овощи.

Говядина в горшочках получается нежной и сочной. Главный принцип приготовления этого блюда — длительное нахождение на огне или в духовке. Правда, чем больше ждешь, тем больше хочется. Аромат томящегося мяса разносится по всей кухне. Но ожидание того стоит. Блюда несложные, говорят студенты, и очень вкусные. В целом, приготовление всего списка яств у участников заняло где-то 40 минут.

В конце мастер-класса каждый участник получил сертификат о прохождении и, конечно же, опыт, который ребята воплотят у себя на кухне.

Диана Салихова