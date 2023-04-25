Конкурсы, выставки и встречи проводят для школьников в канун 1 мая в историко — краеведческом музее

1 мая в РК — День единства народа Казахстана. Для жителей нашей республики это праздник, который объединяет представителей всех этносов. Их у нас в стране насчитывается более 130. О важности этого праздника школьникам рассказывают в областном историко — краеведческом музее.
На праздник под названием «В семье единой» пригласили учащихся школы-лицея «Дарын». Ребятам рассказали о традициях казахов, русских, татар, немцев и других народов, которые проживают в нашей стране.
Галия Бердагулова, заведующая отделом областного историко-краеведческого музея:
— Для проведения мероприятия подготовлена этнографическая выставка, рассказывающая о предматах быта. Для проведения такого мероприятия составляется специальный план и приглашаются дети. Все участники музейного мероприятия являются сотрудниками музея. Мы надеваем разные костюмы и знакомим детей с традициями, обычаями, какими-то интересными историями.
Также здесь организовали игры разных народов. Пожалуй, для маленьких гостей это было самой интересной частью программы.
— Мне нравится, потому что тут весело. Все играют, все участвуют. То есть нет такого, чтобы выбрали одного. Остальные сидят и грустят. Татары мне понравились, потому что у них красивые наряды.
— Мы играли в «Ручеёк». Мне понравилось, весело.
Мероприятия, посвящённые Дню единства народа Казахстана, будут проходить всю неделю. В музее ожидают учащихся других городских школ.
Камилла Карим