Конкурс рисунков по знанию ПДД среди детей провели полицейские

С начала года на дорогах области зафиксировано 5 ДТП с участием детей, 1 ребёнок погиб, 4 получили ранения. Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма управлением местной полицейской службы проводится комплексная профилактическая работа. Творческие конкурсы, говорят стражи порядка, это эффективное средство запоминания ПДД, формирования у школьников навыков безопасного поведения на дорогах. Такой состоялся в Петропавловске совсем недавно. «Безопасность дорожного движения в моём городе» — так назывался конкурс рисунков среди детей. С помощью кисти и красок юные худжники показывали свои знания ПДД. Призёрами стали 14-летние Вячеслав Кукса и София Ноздрина, 1-е место завоевала 10-летняя Айлана Танатар. Им вручили грамоты и памятные подарки.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор УМПС ДП СКО:

— В связи с наступлением летнего периода, каникул убедительно просим родителей проводить беседы с детьми по неукоснительному соблюдению ПДД. В особенности при использовании велосипедов, гироскутеров, а также мототранспортных средств. Необходимо помнить, что только строгое соблюдение ПДД защитит всех нас от опасности на дорогах.



Диана Салихова