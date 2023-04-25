Конкурс «Лучший аким сельского округа» прошёл в СКО. Эльвира Васильева принимает в нём участие первый раз. Сельский округ Ногайбай би, расположенный в районе Магжана Жумабаева, она возглавляет 5-ый год.

ЭЛЬВИРА ВАСИЛЬЕВА, аким сельского округа Ногайбай би, район М.Жумабаева:

— Живя и видя все проблемы жителей села изнутри, я подумала, что в моих силах что-то сделать для села лучше. 90-ые годы для нас, как и для всей страны, не прошли бесследно. Очень сильно пострадали сельские территории. Здесь у нас и отток населения, и разрушение сёл. Хотя я убеждена в том, что село — это главный потенциал страны, потому что это залог продовольственной безопасности.

Поднимать качество жизни сельчан на новый уровень — главная задача для Эльвиры Васильевой. За 5 лет в сельском округе отремонтировали половину внутрипоселковых дорог, установили уличное освещение, провели в дома централизованное водоснабжение. Работа в этом направлении предстоит большая, признаётся сельский аким. Особое внимание — экологии. По этой линии Эльвира Васильева разработала целый проект, который презентовала членам комиссии конкурса.

ЭЛЬВИРА ВАСИЛЬЕВА, аким сельского округа Ногайбай би, район М.Жумабаева:

— Мне запали вот эти зелёные технологии. И я подумала, посмотрела, а почему нам в селе этим не заняться? Возможности есть. Экологическая ситуация с каждым годом, вы знаете, она ухудшается. Мой проект многоэтапный. Но, первый этап для меня — сэкономить бюджетные средства.

Проект хороший, отмечают члены комиссии. Всего на звание лучшего претендовали 16 человек.Трое набрали наибольшое количество баллов и прошли на этап собеседования. По словам организаторов, главная цель конкурса — выявить и поощрить лучших сельских акимов, которые добились высоких результатов в работе.

ШЫНАР КАСЕИНОВА, главный специалист управления в сфере государственной службы ДАДГС по СКО:

— Конкурс проводится в два основных этапа: региональный и республиканский. К участию в конкурсе не допускались акимы, привлечённые в течение одного года к дисциплинарной ответственности за нарушение требований Этического кодекса, совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, а также к административной отвественности за совершение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и нравственность.

Имя победителя станет известно 26 апреля. Он же будет предсталять нашу область на республиканском этапе.

Алишер Ашимов



