Аграрии СКО приступили к закрытию влаги на полях

Небольшое количество снега в СК привело к дефициту влаги на полях. Чтобы сохранить драгоценную влагу, аграрии нашей области зимой проводили снегозадержание, а сейчас вышли на перекрытие влаги.



АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— ТОО «Астараханское» Аккайынского района второй день трудится над закрытием влаги. На полях сейчас 7 единиц техники. В том числе вот этот новый трактор немецкой компании «CLAAS». Он собран в нашей области и, по словам работников ТОО, отлично себя показывает.

Работают в две смены: днём и ночью. Уже боронованием прошли 800 га земель. Всего же ТОО засеет в этом году свыше 7300 га.

ЖАНАРХАН МАПЕНОВ, директор ТОО «Астараханское», Аккайынский район:

— Самое главное сейчас -создать верхний слой, мульча называется, чтобы влага, которая есть в поле, «не улетела». Видите, испарение идёт — это тоннами улетает влага с полей. Поэтому нам надо её сохранить, чтобы на момент посева семена «легли» в почву во влагу.

Это секрет быстрого прорастания семян и высокой урожайности. Та самая мульчА — верхний слой, как покрывало ложится на поля, что отлично видно с высоты птичьего полёта. Сейчас хозяйство готовит поле для первого посева. 5 мая техника выйдет, чтобы посадить зерносмесь. Всего ТОО засеет 13 культур, включая пшеницу, гречиху, подсолнух, кормовые. Не обойтись и без минеральных удобрений, рассказывает директор ТОО. Планируют в этом году внести около сотни кг на га.

ЖАНАРХАН МАПЕНОВ, директор ТОО «Астараханское», Аккайынский район:

— Вносим удобрения селитру, аммофос. Осенью вносим и весной с семенами во время посева. Сорняков нет, поля чистые. За счёт этого очень большая польза. Это всё субсидируется государством.

Всего в регионе планируется внести более 200 тысяч тонн минеральных удобрений на 3 млн га. Больше половины от этого объёма уже отгружено в область. Минеральные удобрения крайне важны в период засухи, говорят агрономы. Предзимние запасы влаги на уровне среднего и хорошего увлажнения отмечены только в 4 районах области: Мамлютском, Жамбылском, Кызылжарском и М.Жумабаева. В остальных наблюдается очень низкая степень увлажнения.

АКНУР СЫЗДЫКОВА, инженер-агрометеоролог РГП «Казгидромет» по СКО:

— За зимний период 2022-2023 года максимальная глубина промерзания почвы на территории СКО достигла 190 см. Количество осадков за апрель составило 0-4 мм.

Но в мае количество осадков значительно увеличится. На большей части области они будут в пределах среднемноголетних значений, а местами даже выше нормы. Часто будут грозы и ливневые дожди. Температура в мае в среднем составит от 12 до 15 градусов тепла.

Айгерим Хамзина