Военно-спортивные игры «QAISAR» прошли в Петропавловске

Отборочный этап ежегодных военно-спортивных игр «QAISAR» прошел на базе Академии Национальной гвардии РК. Участвовали 84 старшеклассника из 14 школ города. Они соревновались в беге, преодолевали препятствия, демонстрировали навыки строевой подготовки и участвовали в военно-исторической викторине. Гран-при досталось команде гимназии-интерната для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова. Золото у первого общеобразовательного IT-лицея, второе место — у команды казахской школы-гимназии имени Абая, бронзу получили ученики средней школы №6 имени Кожабергена жырау. Команда победителей представит СКО в финале военно-патриотических игр, которые пройдут в Астане со 2 по 7 мая.



Айгерим Хамзина