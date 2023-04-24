Во Дворце спорта завершился турнир по қазақ күресі среди сотрудников правоохранительных органов и силовых структур

В СКО завершились соревнования по қазақ күресі среди сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. В течение двух дней палуаны в погонах со всей республики боролись за звание лучшего.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ — начальник департамента полиции СКО:

— Уважаемые участники! Спорт и здоровый образ жизни — это важные приоритеты в стратегии нашего государства. Қазақ күресі, как наш национальный вид спорта, — это не только спортивное состязание и дух соперничества, но и хорошая физическая форма: возможность раскрыть свой потенциал, проявить волю и характер в честной борьбе.

Спортивный праздник проходил в рамках спартакиады МВД РК и 10-ой спартакиады физкультурно-спортивного общества «Динамо» и был посвящен 100-летнему юбилею участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника МВД СССР, генерал-майора милиции Ахмета Тумарбекова.

АСКАР ОМАРКУЛОВ — первый заместитель председателя центрального совета ФСО «Динамо»:

— Этот чемпионат идет первым, именно в Петропавловске, потому что здесь в 1925 году зародилась первая ячейка общества «Динамо». Сегодня во всех областях есть такие филиалы. За годы независимости казахстанские спортсмены завоевали 81 олимпийскую награду. Из них 68 принадлежат обществу «Динамо».

По итогам спартакиады МВД в общекомандном первенстве почетное третье место получили спортсмены из ДП Карагандинской области. Второе место — у полицейских из Туркестана. Пальму первенства взяла сборная из Акмолинской области. По результатам межведомственной спартакиады физкультурно-спортивного общества «Динамо» в командном зачете третье место заняла команда «Динамо». Второе место — команда МВД РК. Первое место у команды Национальной гвардии.

Камилла Карим

