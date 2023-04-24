В Петропавловске прошел республиканский конкурс исполнителей кюев

В Петропавловске состоялся III республиканский кюй тартыс под названием «Домбра-Дастан». Конкурс посвятили памяти основателя этого конкурса — Серикбая Здуалиева.

ТУНГЫШ БЕКЕНАЙУЛЫ, руководитель конкурса «Домбра — Дастан»:

— Этот конкурс проводится ежегодно. В прошлом году в селе Талшик Акжарского района мы также провели кюй тартыс в честь основателя Серикбая Здуалиева. В этом конкурсе дети соревнуются парами. Жюри уделяет внимание игровым техникам, чистоте звука и сценической культуре детей.

В конкурсе принимают участие 22 юных домбриста. Одно из самых впечатляющих выступлений показали североказахстанцы. На сцене студенты колледжа искусств имени Ермека Серкебаева Шырайлым Нурлан и Шахмурат Айткен.

Первой заиграла домбра Шырайлым Нурлан. Она выбрала произведение «Наурыз». Играет девушка виртуозно. Хороший отпор ей дал соперник Шахмурат. Оба кюйши хороши подготовлены. Жюри было трудно определить победителя. С небольшим перевесом в следующий раунд перешёл Шахмурат Айткен.

ШАХМУРАТ АЙТКЕН, участник конкурса, Акжарский район:

— Занимаюсь 8 лет. В кюй тартыс участвовал один раз в прошлом году. Занял 3 место.

Далее на сцену вышли участники из Кызылординской области и Караганды. Нурмухамед Жаканов представляет Карагандинское художественное училище имени Таттимбета. За 8 лет юноша исполнил порядка 80 кюев.

НУРМУХАМЕД ЖАКАНОВ, участник конкурса, г. Караганда:

— Отрадно, что подобные конкурсы проходят в нашей стране. Домбра — это душа казахского народа. Казахи должны гордиться своим музыкальным инструментом.

Победителям и призерам вручили грамоты и медали. А для гостей издалека организаторы подготовили специальные подарки.

Диана Салихова