В Петропавловске открылась ярмарка белорусской обуви

В Петропавловске с 24 апреля заработала ярмарка белорусской обуви. В торговом павильоне выставили более 500 пар обуви. Выбор обуви на любой вкус и кошелек. Подобрать модель можно и с учетом особенностей стопы.

АЛЁНА СОТСКОВА, менеджер по продажам:

— Обувь идет в основном на проблемные ноги, у кого выступающие косточки, широкое голенище и высокий подъём. На всю зимнюю обувь сейчас идет скидка -30%. Также было большое летнее поступление. Не упустите возможность приобрести качественную, лёгкую и мягкую обувь по доступным ценам.

Вот эту модель, по словам менеджера, покупатели выбирают чаще всего. Сандалии на лето — лучшая обувь. Мягкие, дышащие и ноге комфортно в жару. Кстати, цена на летние модели — от 10, 5 тыс тенге. Есть здесь и зимняя обувь. Цена — от 20 тысяч тенге. Вся обувь из натуральной кожи, овечьего меха. Размерный ряд для женщин — от 36 — 44, для мужчин — от 40-49. На ярмарке можно подобрать и верхнюю одежду — зимние и демисезонные модели. На них сейчас идет скидка от 20 до 50%.

АЛЁНА СОТСКОВА, менеджер по продажам:

— Также проходит ярмарка пуховиков, курток и дублёнок из Владимира. У них наполнитель — лебяжий пух, биопух и верблюжья шерсть. Неоновое покрытие поможет не промокнуть и не замерзнуть в дождливую погоду.

Ярмарка продлится до 30 апреля. Приобрести желаемую модель можно по адресу ул. Жабаева, 82А, здание теннисного центра, вход с торца. График работы — с 10:00 до 19:00, без выходных.



Камилла Карим