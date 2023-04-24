Сервис пассажирских перевозок такси «ТОП» разработал мобильное приложение и новые тарифы

— Я сегодня ехала, как королева. Одна на весь салон. Водители у вас все хорошие, гостеприимные и добрые. И с ними очень, очень приятно ехать.

— Держала путь из Караганды в Тюмень. Так случилось, что мой поезд задержался на 11 часов. Но ребята из «ТОПА» два раза пошли мне навстречу. Так как я два раза переносила свою бронь.

Это отзывы нескольких клиентов быстрого и надежного сервиса пассажирских перевозок такси «ТОП». Именно его выбирают пассажиры, которые хотят с комфортом добраться из Казахстана в Россию или наоборот. Умный сервис, ориентированный на клиентов, создал Андрей Головачев. В студенческие годы он часто ездил на учебу в Омск. После какое-то время возил пассажиров по этому же направлению. Большое количество клиентов вдохновило его создать сервис пассажирских перевозок. Такси «ТОП» постоянно растет и развивается. Теперь забронировать поездку, выбрав одно из 20 доступных направлений, можно с помощью мобильного приложения.

АНДРЕЙ ГОЛОВАЧЕВ, руководитель такси «ТОП»:

— Оно доступно на всех официальных площадках для скачивания. В одном месте поддержка операторов, чат с водителем. Не нужно с ним дополнительно связываться в WhatsApp. Там отзыв можно написать и почитать отзывы про водителя. Брони подтверждаются автоматически, не нужно ждать оператора. В самом приложении есть информация по автомобилю.

Такси «ТОП» очень внимательно подходит к подбору водителей. Сегодня в полезном и современном сервисе их больше тридцати. Сергей Судников пришел в «ТОП» 2,5 года назад. Опытному водителю понравился ответственный подход сервиса к персоналу и клиентам.

СЕРГЕЙ СУДНИКОВ, водитель такси «ТОП»:

— Начинал ездить по направлению «Петропавловск-Омск», потом открылось направление «Петропавловск-Тюмень». В данный момент я езжу по этому направлению. Мы в определенное время выезжаем из Петропавловска, в определенное место приезжаем в Тюмень. Там у нас есть квартира, где наши водители могут отдохнуть. Потом у нас следующий рейс идет. Всегда чисто в автомобиле, вежливое отношение к пассажирам, помощь с багажом. Каждый раз проходим ТОО. Это обязательно.

Такси «ТОП» не стоит на месте. В полезном сервисе недавно появились новые тарифы для еще более комфортных поездок между Омском и Петропавловском. Добраться по этому направлению теперь можно с адреса до адреса. В этом случае пассажиру достаточно выйти из дома и сесть в автомобиль.

АНДРЕЙ ГОЛОВАЧЕВ, руководитель такси «ТОП»:

— Подъезжает прям к подъезду, забирает попутчика, доставляет его до адреса в большом городе. Т.е. если вы едете впервые в город чужой, у вас пересадка, в Омске или Екатеринбурге, это решает все вопросы, связанные с отсутствием связи, когда вы просто переживаете, что вы можете куда-то не успеть. Такси «ТОП» сделал большой шаг в плане автоматизации работы. Если вы постоянно двигаетесь в разных направлениях, вам не нужно искать много перевозчиков, быть с ними в постоянном контакте. Этот тариф у нас пилотом пошел на «Омск-Петропавловск», потому что это самое первое направление, которое появилось у нас более 4 лет назад.

А еще на маршруте «Омск-Петропавловск» действуйте система динамических цен. Это значит, что конечная стоимость поездки будет зависеть от наличия свободных мест в машине. Стоимость проезда начинается от 790 рублей. Это 4 393 тенге. «ТОП» заботится о своих клиентах и помогает им экономить деньги, которые они могут потратить в путешествиях. Для этого в сервисе предоставляют промокоды. Информация о них доступна во всех социальных сетях такси «ТОП».

Дарья Пышмынцева

