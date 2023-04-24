«С дядей Колей никогда не скучно»: школьники Булаево рассказали о своём водителе

Когда ученики средней школы им.М.Жумабаева видят из окон своих домов белую «Газель», у них сразу поднимается настроение. Это за ними едет школьный водитель дядя Коля. Веселый и добрый. В 7:20 он собирает утреннюю смену, потом в обед развозит ребят домой. Тогда же принимается за второсменок. И так за баранкой до 20.00 вечера. Школьным водителем Николай Иванович Бравлик работает уже 6 лет. За плечами — 42 года водительского стажа.

НИКОЛАЙ БРАВЛИК, водитель:

— В Карагандинском университете я получил образование механизатора и водителя. В 1981 я водительское уже получил. Работал много лет на вывозе продукции на Булаевском маслозаводе. Когда меня пригласили на автобус в школу детей возить, я обрадовался, детей я люблю. Бывают моменты интересные с детьми, подвезешь к школе, они торопятся, убегают, сумки забывают, вторую обувь приходится мне самому нести.

Помимо ребят из Булаево Николай Иванович каждую неделю по пятницам развозит в соседние села домой 17 учащихся пришкольного интерната. А вечером воскресенья забирает каждого ребенка из дома, чтобы привезти обратно в Булаево. «Ученье — свет», — говорит Николай Иванович. График нелегкий, конечно, но сегодня для себя другой работы не представляет. Он любит детей, а дети любят его.

РАСУЛ САДЕН, учащийся средней школы им.М.Жумабаева, г.Булаево:

— Дядя Коля — очень добрый и веселый человек. С ним никогда нескучно. Всегда он на юморе, на позитиве. И у меня с ним всегда настроение поднимается. Очень хороший и добрый человек.

И родители учащихся тоже не переживают. Их чада в надежных руках. В ответственности водителя не сомневается и руководство школы.

ЖАНАРА БУХАРБАЕВА, заместитель директора средней школы им.М.Жумабаева, г. Булаево:

— Он очень отзывчивый, всегда готов помочь людям, никогда не отказывает. Если ребенок попросит о помощи довезти, он никогда не откажет. Он постоянно вместе со школой, вместе с детьми, дети его любят.

Свои знания Николай Иванович передаёт своим детям и внукам. Научил водить сына. «Теперь внучок вырастет, и его водить научу», — смеется Николай Бравлик.

Анастасия Кузнецова