Полицейские продолжают бороться с сетевыми аферистами

С 18 по 20 апреля криминальные полицейские проводили операцию «Антифрод». Цель ОПМ — раскрытие и профилактика интернет-мошенничеств. Полицейские разобрались в 15-ти подобных фактах. Среди них оформление микрокредитов на чужое имя, получение предоплаты по фейковым объявлениям в интернете. Правоохранители продолжают рассказывать об уловках аферистов населению.

МУХАММЕД КАРМЕНОВ, оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП г. Петропавловска:

— В рамках этого ОПМ у нас совместно с органами прокуратуры, акиматом и волонтёрами раздаются пояснительные брошюрки, а также пояснительная работа проводится с населением, чтобы не стали жертвами интернет-мошенников.

Полицейские напоминают североказахстанцам о том, что нельзя доверять кому-либо свои конфиденциальные данные, соглашаться на предоплату по сомнительным сделкам, верить «звонкам из банка» и переводить деньги под давлением неизвестных лиц.

ДАНИЛ КАПАТУРИН, волонтёр:

— Сам сталкивался с такими случаями. Звонили из банка якобы, бывало, что из полиции.

Злоумышленники пытались обмануть пенисонерку из Петропавловска. Неизвестный, представившись капитаном полиции, сообщил женщине по телефону, что якобы её дочь сбила человека. Незнакомец пообещал решить проблему за 100 тысяч тенге, он запретил женщине прерывать разговор. У банкомата взволнованное состояние пенсионерки заметил участковый инспектор полиции. Он и помог горожанке.

— Спасибо молодому человеку, сотруднику полиции, который обратил на меня внимание, подошёл и предотвратил вот это преступление.

Полицейские просят жителей области предупреждать близких, в особенности пожилых родственников, о возможных схемах мошенничества.

Дарья Пышмынцева