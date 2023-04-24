Подготовку к посевной обсудили в СКО

Современные тракторы, посевные комплексы и комбайны представили на выставке сельхозтехники. С ассортиментом ознакомились аграрии области и глава региона Айдарбек Сапаров. После они приняли участие в совещании-семинаре, на котором вместе с учёными обсуждали подготовку к посевной кампании.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Наша с вами основная задача — добиться максимальной отдачи и вывести отрасль на качественно новый уровень. В условиях научно-технического прогресса агроформирования не имеют права довольствоваться низкими результатами своей работы. Многие производят и выращивают по устаревшим технологиям, используя семена с низким уровнем генетического потенциала. Мировой опыт показывает, высокий результат через совершенствование селекционных работ, создание новых сортов, эффективное использование площадей, внедрение ресурсосберегающих технологий. Такие хозяйства у нас есть. Работая в непрерывной связке с наукой в зонах рискованного земледелия, получают урожай в среднем не менее 25-30 ц/га. И это не предел. С некоторых полей они получают 40-50 ц/га.

Одну из главных ролей здесь играют семена. Аграрии СК уделяют этому вопросу большое внимание и тесно сотрудничают с семеноводческими центрами. С омским, например, 14 хозяйств региона работают уже 25 лет. А недавно казахстанские и российские учёные совместно вывели новый сорт пшеницы «Семёновна».

ПЁТР НИКОЛАЕВ, руководитель селекционно-семеноводческого центра, кандидат сельскохозяйственных наук, г.Омск, РФ:

— Мы отдаём новинки, которые создают в нашем центре. Мы сопровождаем эти хозяйства, они получают высокий результат. Мы создаём сорта, адаптированные для СКО. Вот по «Семёновне» средняя урожайность была 63 на делянках, сельхозтоваропроизводители получают 40-45 ц/га. Она устойчива к болезням, высококачественна.

Такие встречи, где аграрии и учёные могут обменяться мнениями и поделиться опытом, имеют большую важность, говорят собравшиеся. Информацию, которую услышали на семинаре, не найти в интернете или книгах. Это бесценный опыт, отмечают фермеры. Аграрии СК посеют в текущем году 4,5 млн га. Площадь гречихи в этот раз увеличат в 3 раза, картофеля — в 1,5, моркови и капусты засеют вдвое больше прошлогоднего. Это полностью закрывает потребность региона.

СЕРГЕЙ ЗВОЛЬСКИЙ, директор ТОО «Астык-STEM»:

— Весенний день год кормит. Мы приложили максимум усилий, чтобы были высококачественные семена. В этом году мы увеличили площади овощных культур. Только картофеля около 500 га, морковь и овощные культуры — 50 га. Полным ходом идёт подготовка к внесению минеральных и органических удобрений.

СК является лидером по внесению минеральных удобрений. На текущий год планируется внести более 200 тысяч тонн на 3 млн га.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Главой государства поставлена задача по своевременному и качественному проведению весенне-полевых работ. Государством выполнены все обязательства перед аграриями. Принимаются все необходимые меры по финансовому обеспечению. На сегодня регион готов к проведению весенне-полевых работ 100%. По итогам совещания поручению УСХ и земельных отношений, акимам районов совместно с агроформированиями области обеспечить проведение весенне-полевых работ с соблюдение агротехмероприятий с учётом научных рекомендаций, высказанных на семинаре. Принять меры по сохранению влагозапасов в почве, высеву качественных семян, обновлению техники, внесению минеральных удобрений и проведению защитных мероприятий. Обеспечить сохранение структуры посевных площадей, сохранению темпов диверсификации и увеличение площади кормовых культур, картофеля, овощей, гречихи в целях полного насыщения рынка. Аграриям региона желаю благоприятной погоды, успешного проведения весенне-полевых работ и хорошего урожая.

В проведении посевной кампании текущего года планируется участие 13 тысяч тракторов, 14 тысяч зерновых сеялок, почти 1,5 тысячи современных высокопроизводительных посевных комплексов.

Айгерим Хамзина