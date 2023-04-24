День защиты детей в Турции отметили в Доме дружбы

Один из главных государственных праздников Турции, посвящённый национальному суверенитету и детям всего мира, отметили в областном Доме дружбы. Для них здесь развернулась яркая концертная программа.



Принимает участие в празднике 14-летний Фатали Чахалов. Для гостей он со своими друзьями приготовил особенный номер.

ФАТАЛИ ЧАХАЛОВ, учащийся средней школы-комплекса национального возрождения №17:

— Я приготовил текст на турецком языке о том, как отмечается День детей в Турции, а он говорил на казахском языке. Дети становятся министрами, кто-то Президентом, и правят страной один день. Первый Президент Ататюрк сделал так, чтобы праздник запомнили.

В этот день юное поколении Турции, заменяя официальных лиц страны, подписывают указы и обсуждают вопросы по делам семьи и детей. Это непростая задача, признаётся Фатали. На празднике принимают участие дети из малообеспеченных и многодетных семей. Их вниманию душевные песни и танцы.

ЭКРАМ БЕЙ БАШАРАН, заместитель председателя ОО «Турецкая культура»:

— Детям в Турции уделяют большое внимание. Это не раз подчёркивал и сам Ататюрк. Молодёжи сегодня оказывается большая поддержка со стороны государства, поэтому мы должны уметь почитать и праздновать этот день.

Отмечать его начали 23 апреля 1920 года. Тогда на первом заседании собрания в Анкаре Мустафа Кемаль Ататюрк объявил о том, что дети — это будущее человечества, тем самым, доверив им защиту независимой страны.



Алишер Ашимов