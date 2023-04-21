Восстановлением леса занимаются в Соколовском лесном хозяйстве

Глава государства в 2020 году поручил посадить на территории Казахстана 2 млрд деревьев и увеличить лесную площадь до 14,5 млн гектаров. В рамках этого поручения в СК разработан план на 2021-2025 годы по посадке 100 млн саженцев. В Соколовском лесном хозяйстве эта работа идёт полным ходом.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Два года назад этот лес претерпел пожар. Тогда огнём было уничтожено порядка 2 гектаров. А всё по вине людей. Отдыхающие разожгли костёр и уехали, оставив его непотушенным. При этом ущерб нанесли немаленький. Теперь лесникам приходится восстанавливать лес. Сегодня они высаживают около 6 тысяч сеенцев хвойных красавиц.

Высаживают сосну обыкновенную. Работают порядка 20-30 человек. Семена работники лесхоза собирали самостоятельно. В местном питомнике вырастили и теперь собственноручно прячут хвойные росточки в землю. По осени будут смотреть, все ли прижились. Если нет — будут досаживать.

ВАСИЛИЙ ЛАБАНЧУК, руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Подготовка почвы делается бороздами. Трактор сейчас работает. Специализированным плугом ПКЛ-70 производит подготовку почвы. Посадка ручная. То есть каждый саженец мы садим не механизировано. Для этого используются специальные мечи Колесова. Это уже проверенное орудие. Больше 50 лет они применяются в лесном хозяйстве.

Помогают лесникам студенты агротехнического факультета. Они проходят здесь практику. В их рядах — Камиля Каримова. Девушка уже не в первый раз принимает участие в такой работе. Настроение хорошее, говорит Камиля, хоть и погода сегодня прохладная, работа проходит легко и приятно.

КАМИЛЯ КАРИМОВА, студентка Kozybayev University:

— Работа проходит отлично. Мы сейчас учимся на 4 курсе в университете и проходим производственную практику. Вот сейчас посадка происходит сосны. Земля мягкая. Все классно. До этого ездили в Кызылжарское лесное хозяйство. Там участвовали в посадке берёзы. Земля немножко твёрдая была, а сейчас намного легче.

Зашумит лес через 40-50 лет. Тогда здесь будет настоящий сосновый бор. В целом, площади лесов с каждым годом увеличиваются, говорят в областном ведомстве. В прошлом году по области высадили почти 7 млн штук саженцев.

ВАСИЛИЙ ЛАБАНЧУК, руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— У нас поэтапное увеличение посадки. Площадь посадки, если в 2021-м году садили 850 га, то к 2025-му году мы будем садить в 8 раз больше — 7 тысяч га. Очень значительный рост площади. Сейчас мы развиваем соответствующую инфраструктуру. По области 12 лесных хозяйств. У нас территория лесного фонда, которая находится в ведомстве акимата СКО, составляет 550 тысяч га. В 12 лесных хозяйствах у нас работают 354 лесника.

То есть, почти 400 человек охраняют, защищают леса нашего региона и осуществляют их воспроизводство. Посмотреть, где посажены деревья, сколько и какое лесное хозяйство занималось этой работой, можно с помощью интерактивной карты посадки лесов, основанной на применении геоинформационных систем Национальной компании «Казахстан Гарыш Сапары».

Диана Салихова