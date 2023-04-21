Вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов рассказал о перезагрузке в молодежной политике Казахстана.

Он отметил, что принят новый закон о молодежной политике и утверждена концепция до 2029 года. В результате обновления предельный возраст людей, считающихся молодежью, был увеличен с 29 до 35 лет, чтобы еще больше людей могли воспользоваться всеми льготами и программами, предоставляемыми государством.

Кардинально пересмотрен подход к работе с молодежью, которая может предлагать свои идеи и проекты.

Вице-министр также рассказал о том, что планируется провести 80 мероприятий в семи направлениях, от поддержки творческой молодежи до развития предпринимательства. Более 2 млн казахстанцев могут получить дополнительные возможности для повышения своего уровня жизни, включая льготное кредитование на старте бизнеса.