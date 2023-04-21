В Казахстане предлагают создать государственный алиментный фонд.

Согласно последним данным на сегодняшний день в производстве находится 273 136 дел по неплательщикам алиментов. Об этом сообщил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов. В связи с этим депутаты настаивают на создании государственного алиментного фонда по опыту зарубежных стран.

«Это была бы государственная помощь, созданная для ребенка. В Казахстане тоже есть опыт создания подобного фонда, в 2018 году был принят закон «О Фонде компенсации потерпевшим», — добавил Магеррам Магеррамов.