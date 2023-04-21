Реализацию 5-летнего комплексного плана социально-экономического развития области рассмотрели на общественном совете

Пятилетний комплексный план социально-экономического развития области рассмотрели на заседании общественного совета. По данным руководителя управления экономики Куанышбека Калижанова, из средств республиканской казны было освоено чуть больше 60,5 млн тенге, из средств местного бюджета — около 14 млн. В 2022-м году в регионе ввели в эксплуатацию 8 молочно-товарных ферм на сумму 13,3 млрд тенге. В этом году планируют запустить еще 9 ферм.

КУАНЫШБЕК КАЛИЖАНОВ, руководитель управления экономики СКО:

— В рамках комплексного плана реализованы инвестиционные проекты в сфере промышленности. Освоено производство вагонов-термосов изотермических. Запущена фабрика бумажной продукции, мощностью 5 тыс тонн в год. В сфере строительства запустили производство автоклавных газоблоков, сумма инвестиций — 1.5 млрд тенге.

По словам Куанышбека Калижанова, в области в этом году запустят предприятие по производству древесно-стружечных плит. Продолжается строительство маслоэкстракционного завода ТОО «Масло-Дел». О решении инфраструктурных вопросов руководитель областного управления экономики тоже говорил.

КУАНЫШБЕК КАЛИЖАНОВ, руководитель управления экономики СКО:

— На сегодня показатель дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет 78%. Ремонтом и реконструкцией в 2022 году охвачено 449 км автомобильных дорог на сумму 21,7 млрд тенге. На 2023 год запланирован ремонт 480 км автомобильных дорог местного значения на сумму 18,3 млрд тенге.

В 2022 году на строительство, реконструкцию и ремонт объектов водоснабжения в области было направлено почти 9 млрд тенге. В 2023-м на эти же цели направят 10,8 млрд. Куанышбек Калижанов коротко остановился на каждой сфере, но, не всем его доклад показался содержательным.

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, член областного общественного совета:

— Вы говорите про ремонты дорог, а про транспортную обеспеченность, про связь сёл с городом, про связь сел между собой, между районными центрами. Вы помните, на прошлых заседаниях мы разбирали эти вопросы. Все острые углы обошли. Как с демографией обстоят дела? С ликвидацией сельских населённых пунктов? Сколько сёл ликвидировано, какие неперспективные?

Руководитель областного управления экономики заверил, что учтёт все замечания.

Дарья Пышмынцева