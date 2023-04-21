На совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова обсудили вопросы развития газовой отрасли

На совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова обсудили вопросы развития горно-металлургического комплекса и газовой отрасли.

В частности, были рассмотрены перспективные газовые месторождения, обеспечение предприятий топливом, развитие железнодорожной инфраструктуры, а также обеспечение граждан углем в зимний период.

Премьер-Министр обозначил необходимость проработки прозрачного рыночного механизма реализации топлива с использованием цифровых решений для равномерного распределения угля и исключения условий для необоснованного повышения цен в пиковые периоды.

В совещании приняли участие руководители центральных госорганов и нацкомпаний «Қазақстан темір жолы» и QazaqGaz, а также компании ERG.