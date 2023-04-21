Мусор с кладбищ убирают накануне Родительского дня

Зачастую на кладбищах можно увидеть такую картину: разбросанные бутылки, старые венки и прочее. Некоторые люди мусор не доносят даже до контейнера. Жителей этот вопрос очень волнует. Особенно накануне Родительского дня.

ВЕРА ЛЫРЧИКОВА, жительница г.Петропавловска:

— Среди лета, когда приезжаем, горы бывают. Не убирает никто.

НАДЕЖДА ДЬЯЧЕНКО, жительница г.Петропавловска:

— Давно никто не убирался. Кто пришел и видит, что могилка давно не убиралась, можно убраться.

В день поминовения усопших жители приходят на могилы родных и близких, вспоминают их, приносят яства. Недобросовестные люди оставляют мусор прям там же. Всё это потом разносится ветром по всей территории кладбища. Священослужители советуют на могиле просто прочесть молитву. А поминать усопших лучше дома.

СЕРГЕЙ ПЕРВУШИН, секретарь Петропавловской и Булаевской епархии:

— В этот день лучше сделать таким образом. Православный человек утром идёт на богослужение. Желательно почиститься на литургии. После совершается панихида пасхальным чином. По окончании панихиды все православные христиане идут на могилы своих близких и вот эту пасхальную радость им несут. И уже потом, приходя домой, накрывают поминальный стол. Сами садятся, своих близких зовут.

Вывозят мусор с кладбищ возле Рабочего посёлка и Новопавловки. Такая работа проводится ежегодно. Средства на эти цели выделили в городском акимате. Задействовано 6 единиц техники и 15 человек.

Диана Салихова