10 переливов на автодорогах зарегистрировали спасатели

С начала активного таяния снега на дорогах СКО произошло 10 переливов. Эту цифру спасатели озвучили журналистам на очередном брифинге. Волноваться не стоит, паводковая ситуация находится на контроле оперативного штаба. В регионе его развернули еще в конце марта.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Сейчас у нас имеются 2 перелива. Это на 528 и 529 км республиканской дороги М-51 «Челябинск-Новосибирск» в районе посёлка Зерчного. Также у нас находится на контроле обвалование в селе Тепличном Кызылжарского района и дамба в посёлке Заречном. Там у нас выставлены посты. Каждые 4 часа передаётся видеоинформация, выставлены отметки.

Что касается обстановки на гидроузлах, то на Сергеевском водохранилище уровень воды упал до 65 см. Снизились показатели в Покровке и Новоникольском. Активно мониторят ситуацию спасатели в соседней Акмолинской области.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Как правило, вторая волна приходит оттуда. Сегодня за ночь у нас было поднятие уровня воды на 25 см на гидропосту села Токсан би. Кроме того, 17 апреля на окраине Петропавловска в результате поднятия уровня воды в реке Есиль вода зашла на территорию 685 дачных участков.

Паводковую ситуацию мониторят и представители горакимата. На контроле — обвалование дамбы и заготовка мешкотары с инертным материалом.

Алишер Ашимов

