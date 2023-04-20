В НИШ города Петропавловска прошел конкурс «Мерейлі отбасы»

В Назарбаев Интеллектуальной школе г.Петропавловска прошел традиционный конкурс «Мерейлі отбасы». В нем принимают участие ученики, проживающие в общежитии школы, и их родители. В этом году на данном мероприятии своими достижениями поделятся 5 семей.

ГУЛЬЗАТ ГАБДРАШИТОВА, воспитатель общежития НИШ г.Петропавловска:

— Участвуют многодетные семьи, династия. Нашей целью является укрепление тесных отношений с учащимися, родителями, школьным сообществом, и продвижение национальных ценностей. Этот конкурс проводят сами родители. Они приехали и готовят сценарий вместе с нами.

Каждая семья тщательно подготовилась к конкурсу. В их числе и семья ученицы 7 класса Ризы Бүркітхан. Родители и младшие братья школьницы приехали из Акмолинской области.

ИНДИРА БҮРКІТХАН:

— Приехали всей семьей. Папа и младшие братья все поддержали дочь. В жизни самое главное — это семья. Все начинается с семьи. Для нас важны дружелюбие и ответственность. Мы планируем показать наш казахский танец. И Риза сама споет.

Поддержать ученика 7 класса Ерсултана пришли бабушка и дедушка. В династии Жангариных воспитанию подрастающего поколения уделяют особое внимание, как и привитию национальных ценностей. Специально для конкурса невестка шанырака Марина сшила для каждого национальные костюмы, рассказывает бабушка школьника.

ТУРСЫН БЕКСУЛТАНОВА:

— Современным детям нужно учиться, читать много книг. Нужно слушать старших. Надо поступать в университеты, становится специалистами. Всегда говорю детям быть хорошими людьми.

По итогам конкурса семья Жангариных стала обладателем гран-при. Этот конкурс проводится уже в 5-й раз.



Айгерим Хамзина